(Di sabato 24 aprile 2021) CORN&PEG Dal 3, tutti i giorni, alle 17.35 Approda su(canale 46 del DTT) la nuova serie in Prima TV free CORN & PEG. L’appuntamento è a partire dal 3, tutti i giorni, alle 17.35. Lo show segue le avventure di Corn, un unicorno blu e Peg, un pegaso rosa. Da sempre i due protagonisti sono migliori e inseparabili amici e seguono le gesta del loro supereroe preferito, il Capitano Thunderhoof, presentandosi come un duo davvero atipico: al grido di “Cosa facciamo? Aiutiamo!”, i due pony se ne vanno in giro per la città pieni di entusiasmo e cercano di risolvere piccoli problemi e compiere buone azioni, il tutto condito da una buona dose di umorismo. Come il loro eroe, il Capitano Thunderhoof, Corn e Peg mostrano al pubblico l’importanza dell’amicizia e dell’aiutare gli altri. Ogni ...

Advertising

tuttocartoni : Highlights maggio 2021 #Cartoonito - IgnorantCyclist : Intanto su Instagram - HankHC91 : RT @Exibart: @Sothebys annuncia un dipinto monumentale tra gli highlights della vendita di maggio. La stima? Una cifra intorno ai $40 milio… - Exibart : @Sothebys annuncia un dipinto monumentale tra gli highlights della vendita di maggio. La stima? Una cifra intorno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights maggio

Sky Tg24

Il messaggio di CaputoRaspadori ribalta il Milan: vince 2 - 1 il Sassuolo Ad ... Domenica 2se la vedranno con l' Atalanta sempre al Mapei Stadium, mentre nella settimana successiva ...... quella odierna: non è valsa uno scudetto come un 10'87 , ma il 22 aprile di tre anni fa un ... 22 aprile 2018 Juve Napoli, glidello 0 - 1: il video Il 22 aprile 2018 però per qualche ...Dal 3 maggio, tutti i giorni, alle 17.35 Approda su Cartoonito (canale 46 del DTT) la nuova serie in Prima TV free CORN & PEG. L’appuntamento è a partire dal 3 maggio, tutti i giorni, alle 17.35. Lo s ...Grey's Anatomy 17 si ferma: il ritorno di April Kepner in onda il 6 maggio sulla ABC La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì ...