Ginnastica artistica in tv oggi | Europei Basilea 2021 | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di sabato 24 aprile 2021)è il turno delle finali per attrezzo in quel(Svizzera), dove sono in corso glidi. Nella giornata odierna di sabato 24 aprile, la quarta per ciò che concerne la rassegna, si disputeranno cinque finali per cinque titoli in palio: le donne si daranno battaglia tra volteggio e parallele asimmetriche, mentre gli uomini si incroceranno tra corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Si preannuncia grande spettacolo in terra elvetica, con sfide tirate per la conquista delle medaglie in palio. Le due finali saranno visibili in diretta su Rai Sport Web 1 e su Rai Sport + HD. Di seguito il. SEGUI IL LIVE DELLE FINALI ILCOMPLETO DEGLISabato 24 aprile 13.30-14.00 – ...