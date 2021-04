Genoa-Spezia 2-0, Ballardini: “Vittoria importante, ma salvezza non ancora raggiunta” (Di sabato 24 aprile 2021) “Questa è una Vittoria importante per la salvezza. L’obiettivo, però, non è ancora raggiunto quindi oggi si festeggia e da domani si pensa alla prossima. Il Genoa, all’inizio della nostra gestione, ha vinto partite che forse non meritavamo di vincere, poi ne abbiamo pareggiate altre che meritavamo di portare a casa. Il calcio è così, ma sono sorpreso di quello che abbiamo fatto da quando sono arrivato a oggi; abbiamo fatto un cammino straordinario”. Così Davide Ballardini, tecnico del Genoa ai microfoni di Sky Sport, commenta la Vittoria contro lo Spezia che avvicina il Grifone alla salvezza. “Abbiamo fatto un grande primo tempo, meritavamo di andare in vantaggio. Quando spendi così tanto nel secondo tempo fai fatica, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Questa è unaper la. L’obiettivo, però, non èraggiunto quindi oggi si festeggia e da domani si pensa alla prossima. Il, all’inizio della nostra gestione, ha vinto partite che forse non meritavamo di vincere, poi ne abbiamo pareggiate altre che meritavamo di portare a casa. Il calcio è così, ma sono sorpreso di quello che abbiamo fatto da quando sono arrivato a oggi; abbiamo fatto un cammino straordinario”. Così Davide, tecnico delai microfoni di Sky Sport, commenta lacontro loche avvicina il Grifone alla. “Abbiamo fatto un grande primo tempo, meritavamo di andare in vantaggio. Quando spendi così tanto nel secondo tempo fai fatica, ...

