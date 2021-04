Estrazione SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso di oggi sabato 24 aprile 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) oggi sabato 22 aprile 2021 si terrà un’altra Estrazione dei numeri che della combinazione vincente del SuperEnalotto, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar. Estrazione Supernelotto: i dati dell’ultima Estrazione Continua a salire vertiginosamente il montepremi del SuperEnalotto, arrivato a posizionarsi al primo posto delle lotterie di tutta Europa, continuando ad alimentare i sogni di molti giocatori italiani che sfideranno la fortuna. Il Jackpot progressivo del gioco ha ormai superato quota 141 milioni di euro e continuerà a crescere anche nel prossimo concorso dato che non ci sono stati giocatori in grado di centrare la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 aprile 2021)22si terrà un’altradei numeri checombinazionedel, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar.Supernelotto: i dati dell’ultimaContinua a salire vertiginosamente il montepremi del, arrivato a posizionarsi al primo posto delle lotterie di tutta Europa, continuando ad alimentare i sogni di molti giocatori italiani che sfideranno la fortuna. Il Jackpot progressivo del gioco ha ormai superato quota 141 milioni di euro e continuerà a crescere anche nel prossimodato che non ci sono stati giocatori in grado di centrare la ...

Advertising

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Il SuperEnalotto ha raggiunto, per l'estrazione di oggi, un jackpot da capogiro pari a 142,3 milioni di euro. È … - stop_fake_news_ : AGI - Il SuperEnalotto ha raggiunto, per l'estrazione di oggi, un jackpot da capogiro pari a 142,3 milioni di euro.… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di sabato 24 aprile 2021 oggi verifica l’estrazione del… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di sabato 17 aprile 2021 oggi verifica l’estrazione del… https://t.c… - Giochi24 : 4 25 29 36 44 #estrazione #millionday #23 #aprile #venerdi oggi era giorno di #eurojackpot. Non lo hai vinto ? Ripr… -