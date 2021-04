E adesso parliamo di azionariato popolare?

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 aprile 2021) A Manchester ora c’è qualcuno che ci crede sul serio: far cadere l’impero dei Glazers – fortino del calcio multinazionale, lievito madre della Superlega – per riformulare la struttura societaria a favore di una maggiore partecipazione. Il MUST (Manchester United Supporters Trust) negli scorsi giorni ha incontrato pure Boris Johnson per enfatizzare l’urgenza di una normativa che, in terra britannica, dia maggior spazio ai tifosi in seno ai club, e al di là delle uscite politiche e dell’entusiasmo del momento, le parole dell’associazione dei tifosi dei Red Devils centrano la questione: “Questo deve essere un punto di non ritorno per il calcio, e pure per lo United. Ed Woodward (ex vicepresidente del club, dimessosi proprio questa settimana; nda) sta lasciando la squadra, ma non abbiamo mai avuto nulla di personale contro di lui. No, i problemi al Manchester ...