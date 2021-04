Coppa Italia femminile: Milan e Juventus a caccia della ‘remuntada’ (Di sabato 24 aprile 2021) Coppa Italia femminile: Milan e Juventus puntano alla finale, ma prima dovranno battere in rimonta rispettivamente Inter e Roma, i dettagli Milan-INTER Torna la Coppa Italia femminile: il Milan di Maurizio Ganz tenterà oggi di ribaltare il risultato del match del Breda quando le nerazzurre riuscirono ad imporsi 2-1. Le rossonere giungono da un’ottima prestazione contro il Napoli, travolto 4-0 al Vismara. Al contrario Marinelli e compagne hanno battuto con molta sofferenza il Pink Bari, fanalino di coda in campionato. I PRECEDENTI Il Milan ha trionfato nel derby ben sei volte, frutto di 23 gol realizzati e 10 subiti. Al contrario l’Inter si è imposto solamente una volta. Se Giacinti è la bestia nera ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021)puntano alla finale, ma prima dovranno battere in rimonta rispettivamente Inter e Roma, i dettagli-INTER Torna la: ildi Maurizio Ganz tenterà oggi di ribaltare il risultato del match del Breda quando le nerazzurre riuscirono ad imporsi 2-1. Le rossonere giungono da un’ottima prestazione contro il Napoli, travolto 4-0 al Vismara. Al contrario Marinelli e compagne hanno battuto con molta sofferenza il Pink Bari, fanalino di coda in campionato. I PRECEDENTI Ilha trionfato nel derby ben sei volte, frutto di 23 gol realizzati e 10 subiti. Al contrario l’Inter si è imposto solamente una volta. Se Giacinti è la bestia nera ...

Advertising

acmilan : ??? 'We're determined to reach the final' #FollowTheRossonere: Bergamaschi ahead of the return leg of the Coppa Ital… - juventusfc : Centinaia di partecipanti, cinque finalisti, un solo vincitore. Le votazioni per scegliere il design del nostro g… - ASRomaFemminile : ??? @AnnaSerturini in vista di #JuveRoma di Coppa Italia ?? - homewithlliam : adesso 2 anni fa ero in viaggio verso milano, per poi andare al san siro per la semifinale di coppa italia milan-la… - ripaz_ : RT @Atalanta_BC: ?? La finale di #CoppaItalia si avvicina... ?? Non perderti la sciarpa ufficiale! ?? -