Classifica ATP | quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel 2021 | che scalata nel ranking da gennaio!

Proseguirà con il prossimo aggiornamento del ranking ATP la scalata in Classifica di Jannik Sinner, il quale ad inizio 2021, nella Classifica rilasciata il 4 gennaio, era numero 36 in singolare e numero 420 in doppio. Lunedì prossimo invece l'azzurro si ritroverà numero 18 in singolare e numero 306 in doppio. Dopo la sconfitta odierna nelle semifinali dell'ATP 500 di Barcellona 2021, infatti, Jannik Sinner si ferma nel ranking a quota 2548, virtualmente al 18° posto. Tale posizione verrà confermata lunedì 26 aprile, quando verrà rilasciata la nuova Classifica ATP e Sinner ritoccherà il proprio best ranking in singolare.

