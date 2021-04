Avellino, 53enne ucciso in casa a coltellate davanti a moglie e figlia (Di sabato 24 aprile 2021) Un uomo di 53 anni è stato ucciso nella tarda serata di ieri nel suo appartamento di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro. Poco prima delle 23 un giovane con il volto coperto è riuscito a entrare... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) Un uomo di 53 anni è statonella tarda serata di ieri nel suo appartamento di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro. Poco prima delle 23 un giovane con il volto coperto è riuscito a entrare...

Advertising

SkyTG24 : Omicidio ad Avellino, 53enne ucciso in casa davanti alla moglie e le figlie - irpiniatimes1 : Avellino choc: 53enne accoltellato nella sua casa di Corso Vittorio Emanuele - zazoomblog : Choc ad Avellino 53enne ucciso accoltellato in casa - #Avellino #53enne #ucciso #accoltellato - anteprima24 : ** Choc ad #Avellino, 53enne ucciso accoltellato in casa ** -