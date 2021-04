Amici, “Non fare la santarella”: accesissima discussione dopo l’esibizione di Aka7even (Di domenica 25 aprile 2021) Forte discussione ad Amici tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi dopo l’esecuzione del brano “Simply the best” da parte di Aka7even. Anche stasera le polemiche non si risparmiano ad Amici: oltre ai famosi battibecchi tra la maestra di danza Alessandra Celentano e la sua eterna rivale Lorella Cuccarini, anche gli insegnanti di canto non hanno L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Forteadtra Anna Pettinelli e Rudy Zerbil’esecuzione del brano “Simply the best” da parte di. Anche stasera le polemiche non si risparmiano ad: oltre ai famosi battibecchi tra la maestra di danza Alessandra Celentano e la sua eterna rivale Lorella Cuccarini, anche gli insegnanti di canto non hanno L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

