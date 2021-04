‘Amélie’ torna al cinema a 20 anni dall’uscita (Di sabato 24 aprile 2021) ‘Il favoloso mondo di Amélie’ torna nelle sale cinematografiche a 20 anni dall’uscita. Amélie ama andare al cinema, osservare nel buio le facce degli altri spettatori e cogliere i piccoli particolari che si possono notare solo sul grande schermo: piccoli piaceri che solo la magia della sala sa regalare. Ed è proprio per questo che in occasione dei 20 anni dal debutto al cinema (25 aprile 2001) de ‘Il favoloso mondo di Amélie’, Bim Distribuzione riporta in sala l’11 e il 12 maggio il film di Jean-Pierre Jeunet con protagonista Audrey Tautou e al suo fianco Mathieu Kassovitz, Dominique Pinon, Rufus, Serge Merlin. Un film diventato cult, che ha incassato 8,3 milioni di euro in Italia e 40 milioni di euro in Francia e che torna in sala per ricordarci che ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) ‘Il favoloso mondo di Amélie’nelle saletografiche a 20. Amélie ama andare al, osservare nel buio le facce degli altri spettatori e cogliere i piccoli particolari che si possono notare solo sul grande schermo: piccoli piaceri che solo la magia della sala sa regalare. Ed è proprio per questo che in occasione dei 20dal debutto al(25 aprile 2001) de ‘Il favoloso mondo di Amélie’, Bim Distribuzione riporta in sala l’11 e il 12 maggio il film di Jean-Pierre Jeunet con protagonista Audrey Tautou e al suo fianco Mathieu Kassovitz, Dominique Pinon, Rufus, Serge Merlin. Un film diventato cult, che ha incassato 8,3 milioni di euro in Italia e 40 milioni di euro in Francia e chein sala per ricordarci che ...

3cinematographe : In occasione dei suoi 20 anni Il favoloso mondo di Amèlie, con protagonista Audrey Tautou, torna al cinema! Ecco qu… - solospettacolo : Il Favoloso mondo di Amelie compie 20 anni e torna in sala - newBookMood : RT @Bia_giu: Il favoloso mondo di Amelie compie 20 anni e torna al cinema con Bim, l’11 e il 12 maggio ?? - lillosputo : RT @Agenzia_Dire: Riaprono i #cinema, giusto in tempo per festeggiare 'Il favoloso mondo di Amélie', che per i suoi 20 anni torna nelle sal… - Agenzia_Dire : Riaprono i #cinema, giusto in tempo per festeggiare 'Il favoloso mondo di Amélie', che per i suoi 20 anni torna nel… -

