WindTre | raggiunti gli obiettivi di riduzione emissioni concordati con il Wwf

(Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA –ha raggiunto glididelle propriedi CO2 definiti nell’ambito della partnership con WWF Italia. Per celebrare questo traguardo, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, in occasione della giornata mondiale della terra, presenta il progetto ‘Oasi’. Un’iniziativa con la quale l’azienda supporterà la conservazione di queste aree protette regalando simbolicamente a ciascun dipendente 2 mq di terreno situati in tre Oasi WWF, individuate in base alla vicinanza rispetto alle principali sedi aziendali: Vanzago, Macchiagrande e Astroni, rispettivamente nei pressi degli uffici di Rho, Roma e Pozzuoli. “Nel 2020,ha conseguito glididelledi CO2 definiti insieme al WWF nel 2017, con ...

