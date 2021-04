Vespa Piaggio | i 5 motivi per cui resterà per sempre una leggenda italiana

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lacompie oggi 75 anni, ma no, non li dimostra affatto. Non ha mai perso lo smalto e la freschezza dei primi giorni, tanto da diventare unanel mondo. Già, ma come ha fatto questo gioiellino di design su due ruote a diventare sinonimo internazionale di «made in Italy»? Geniale nel DNA Il primo motivo per il quale laresta intramontabile è legato alla storia stessa del suo costruttore, un'industria aeronautica che il genio italiano converte nel dopoguerra di un'Italia in macerie alla produzione di un veicolo da strada pratico ed economico. L'azienda era stata fondata nel 1884 da Rinaldoa Sestri Levante, poi uno dei figli prese in gestione lo stabilimento toscano nella valle dell'Arno, nei pressi di Pisa. Durante la ...