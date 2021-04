Vela | Mondiali RS | X 2021 | prima giornata di gara annullata per il forte vento a Cadice

(Di venerdì 23 aprile 2021) Falsa partenza a(Spagna) per i Campionatidi RS:X, ultimo grande edel windsurfdei Giochi Olimpici di Tokyo. Ilha costretto gli organizzatori ad annullare l’intero programma delladi, in cui erano previste tre regate di qualificazione per entrambe le flotte. Quest’oggi a Puerto Sherry le condizioni erano davvero estreme, con unstabilmente sui 30-35 nodi e con raffiche che hanno toccato addirittura un massimo di 44 nodi. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, l’unica opzione possibile è stata quella di cancellare tutte le regate del day-1. A questo punto il calendario prevede tre giornate riservate alle qualificazioni con Medal ...

Advertising

cosoblu : @Nichola23304153 @LucaMarelli72 Ti ricordo che quando c'è la Nazionale alle Olimpiadi in Italia si tifa pure curlin… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Mondiali

OA Sport

I profittidi Activision Blizzard sono aumentati del 25% nel 2020 a 8,1 miliardi di ... cinque eventi in sinergia con le federazioni internazionali, tra cui, ciclismo, baseball, ...Il presidente della Federazione Italiana, Francesco Ettorre, sa però che servirà un'impresa ...Federvela in un forum nella sede romana di Italpress - Ma abbiamo preso sei qualifiche aidi ...Falsa partenza a Cadice (Spagna) per i Campionati Mondiali 2021 di RS:X, ultimo grande evento del windsurf prima dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il forte vento ha costretto gli organizzatori ad ...Tre volte quinta ai Giochi Olimpici, ma capace di vincere almeno un titolo europeo e mondiale in carriera, Giulia ha fornito il suo punto di vista a proposito dell’allergia italiana ai cinque cerchi ...