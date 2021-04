Vaccino Pfizer e Astrazeneca | una sola dose riduce del 65% le infezioni da Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Una dose diAstraZeneca oriduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi due terzi. Lo ha rilevato uno studio dell'Università di Oxford in collaborazione con l'Office for National Statistics ...AstraZeneca e, nuovo importante studio condotto dall'Università di Oxford insieme all'Office for National Statistics. Una dose diAstraZeneca oriduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi due terzi. Il test è stato effettuato su oltre 350.000 persone in Gran Bretagna tra dicembre e aprile. I ricercatori ...Ad alcuni, è arrivata la seconda convocazione, ma all’arrivo negli ambulatori, hanno trovato di nuovo una dose di AstraZeneca e non di Pfizer o Moderna, farmaci più indicati per le persone affette da ...La signora Maria Concetta T. lunedì scorso è stata vaccinata all’hub di Villa Erba. Come tanti, in quanto invalida con problemi respiratori ha chiesto le fosse somministrato Pfizer, ma ha ricevuto ...