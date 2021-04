Uomini e donne: il bacio della discordia (Di venerdì 23 aprile 2021) Che cosa è accaduto in studio a Uomini e donne? La scelta di Massimiliano Mollicone di andare a riprendersi Eugenia e pure di baciarla ha fatto infuriare le sue altre due corteggiatrici, che lo accusano di prenderle in giro. Il tronista allora cambia “direzione” e… Quel bacio a Uomini e donne che non ti aspetti. Che stronca l’entusiasmo delle due rivali e che galvanizza invece la terza. Che è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 aprile 2021) Che cosa è accaduto in studio a? La scelta di Massimiliano Mollicone di andare a riprendersi Eugenia e pure di baciarla ha fatto infuriare le sue altre due corteggiatrici, che lo accusano di prenderle in giro. Il tronista allora cambia “direzione” e… Quelche non ti aspetti. Che stronca l’entusiasmo delle due rivali e che galvanizza invece la terza. Che è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - ClaudioPiNdArO : @SibillaeApollo @ElisabettaToma7 Non occorre sempre parlare di fisica quantistica o fare test sul Q.I. e questo val… - laura03514599 : RT @ipertao: A volte certi uomini sembrano più isterici di certe donne... ???? #isola -