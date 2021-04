Ultime Notizie Roma del 23-04-2021 ore 16:10 (Di venerdì 23 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno almeno 20 paesi dell’Unione Europea hanno aderito alla decisione della commissione di procedere con un’azione legale contro astrazeneca se prende da più fonti diplomatiche europee la decisione delle cancellerie è stata comunicata tra il meccanismo del comitato che mette insieme alla commissione le capitali la Germania tra gli ultimi a dare il suo assenso non è ancora confermato locali dell’Ungheria una decisione dell’esecutivo comunitario attesa per oggi la politica dell’associazione Russo Cambia strada la scelta È dolorosa ma inevitabile l’annuncio sul blog delle stelle in questi 15 mesi si legge abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità ma stare insieme deve essere una scelta che questo purtroppo non ti ha verificato A fronte dell’enorme mole di debiti ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno almeno 20 paesi dell’Unione Europea hanno aderito alla decisione della commissione di procedere con un’azione legale contro astrazeneca se prende da più fonti diplomatiche europee la decisione delle cancellerie è stata comunicata tra il meccanismo del comitato che mette insieme alla commissione le capitali la Germania tra gli ultimi a dare il suo assenso non è ancora confermato locali dell’Ungheria una decisione dell’esecutivo comunitario attesa per oggi la politica dell’associazione Russo Cambia strada la scelta È dolorosa ma inevitabile l’annuncio sul blog delle stelle in questi 15 mesi si legge abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità ma stare insieme deve essere una scelta che questo purtroppo non ti ha verificato A fronte dell’enorme mole di debiti ...

