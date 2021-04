Trasporti, ora è ufficiale: dal 27 maggio i treni di Italo a Benevento. Tutte le info (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiItalo rafforza la sua presenza al Sud e farà il suo debutto sulla linea Torino/Milano-Roma-Bari; ci saranno ben 4 nuovi servizi e 5 nuove stazioni, in vista di un’estate proiettata alla riscoperta delle bellezze del nostro Paese, con una forte spinta al turismo interno. Questa direttrice, servita da 4 collegamenti quotidiani a partire dal 27 maggio, dà la possibilità di ampliare il network Italo, introducendo così anche la Puglia, con le fermate di Foggia, Barletta e Bari e 2 nuove fermate in Campania come Caserta e Benevento. Per quanto riguarda le fermate campane di Caserta e Benevento ci saranno 4 nuovi collegamenti sulla direttrice Torino/Milano-Roma-Bari. 2 servizi al giorno da Nord verso Sud: uno da Torino alle 07:25 che arriverà a Caserta alle 13:34 (per ripartire alle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutirafforza la sua presenza al Sud e farà il suo debutto sulla linea Torino/Milano-Roma-Bari; ci saranno ben 4 nuovi servizi e 5 nuove stazioni, in vista di un’estate proiettata alla riscoperta delle bellezze del nostro Paese, con una forte spinta al turismo interno. Questa direttrice, servita da 4 collegamenti quotidiani a partire dal 27, dà la possibilità di ampliare il network, introducendo così anche la Puglia, con le fermate di Foggia, Barletta e Bari e 2 nuove fermate in Campania come Caserta e. Per quanto riguarda le fermate campane di Caserta eci saranno 4 nuovi collegamenti sulla direttrice Torino/Milano-Roma-Bari. 2 servizi al giorno da Nord verso Sud: uno da Torino alle 07:25 che arriverà a Caserta alle 13:34 (per ripartire alle ...

Advertising

anteprima24 : ** Trasporti, ora è ufficiale: dal 27 maggio i #Treni di #Italo a ##Benevento. Tutte le info **… - A_NMorelli : RT @lpatelmoyahoo: @Fata_Turch @A_NMorelli A mio giudizio le due cose sono diverse. L'ora in più ha aspetti economici e sociali che è gius… - lpatelmoyahoo : @Fata_Turch @A_NMorelli A mio giudizio le due cose sono diverse. L'ora in più ha aspetti economici e sociali che è… - evamarghe : Ricapitoliamo le regioni hanno vaccinato laqualunque Non hanno usato i soldi (Draghi) per decongestionare trasport… - lanfraz : @valy_s @DottAngeloC @nicolatosti1 @borghi_claudio Eh, appunto. Bisognava portare il discorso su questo versante o,… -