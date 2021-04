Tommaso Zorzi “umilia” i naufraghi dell’Isola: ecco perché è lui la vera star (Di venerdì 23 aprile 2021) Tommaso Zorzi ha “umiliato” il cast dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Per il pubblico non sembrano esserci dubbi. L‘Isola dei Famosi ha segnato due importanti novità. Il ritorno di Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, la sua assenza si era fatta sentire e non poco durante la sostituzione fatta da Alfonso Signorini al Grande L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 aprile 2021)ha “to” il castdei Famosi di Ilary Blasi. Per il pubblico non sembrano esserci dubbi. L‘Isola dei Famosi ha segnato due importanti novità. Il ritorno di Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, la sua assenza si era fatta sentire e non poco durante la sostituzione fatta da Alfonso Signorini al Grande L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi e i suoi look ???? #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Grazie per averci seguito anche oggi?? #IlPuntoZ torna mercoledì prossimo con tanti ospiti e tante risate ??… - FrancescaV55 : RT @perchetendenzat: “ #tommasozorzi “: sorpasso. Dal 15 marzo ad oggi non era mai successo che l’hastag di @tommaso_zorzi avesse più int… - Marika802 : @bissolo_greta Se vai su Google e digiti tommaso zorzi esci È di 14 ore fa -