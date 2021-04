Strage di migranti nel mar Mediterraneo, naufragio a largo della Libia (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’altra Strage di migranti nel Mediterraneo: un gommone è naufragato al largo della Libia e si teme ci siano oltre un centinaio di vittime Lo ha reso noto l'organizzazione Sos Mediterranee, da cui... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 aprile 2021) Un’altradinel: un gommone è naufragato ale si teme ci siano oltre un centinaio di vittime Lo ha reso noto l'organizzazione Sos Mediterranee, da cui...

