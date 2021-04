Sottomarino scomparso a Bali, avvistato oggetto non identificato (Di venerdì 23 aprile 2021) E' una corsa contro il tempo per individuare il Sottomarino indonesiano scomparso due giorni fa a Nord di Bali con 53 persone a bordo. La marina indonesiana ha riferito che le sue navi hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) E' una corsa contro il tempo per individuare ilindonesianodue giorni fa a Nord dicon 53 persone a bordo. La marina indonesiana ha riferito che le sue navi hanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le navi della marina indonesiana, impegnate nella ricerca del sottomarino scomparso due giorni fa al largo di Bali,… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Sottomarino scomparso in Indonesia, individuato un oggetto | Sos ossigeno - lorenzocasalin4 : Sottomarino scomparso in Indonesia, individuato un oggetto | Sos ossigeno - TGCOM - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Le navi della marina indonesiana, impegnate nella ricerca del sottomarino scomparso due giorni fa al largo di Bali, con 5… - Ctk_Matem : ????Ci sono 53 persone come noi, figli di Dio, che sabato alle 3 del mattino moriranno di asfissia a meno che non ci… -