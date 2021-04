Russell Crowe sarà Zeus in “Thor: Love and Thunder” (Di venerdì 23 aprile 2021) Rivelazione dell’ultimo minuto: dopo essere entrato a pieno titolo nell’Olimpo di Hollywood, Russell Crowe presterà il volto a Zeus, re del mitico Olimpo e capo di tutti gli dei, nel nuovo cinecomic della Marvel “Thor:Love and Thunder“. Tra le risate dei conduttori di una trasmissione alla radio Joy94.9, Crowe nel suo ultimo giorno di riprese ha svelato en passant il ruolo che ricoprirà nel film marvel atteso nelle sale internazionali per il 6 maggio 2022 (l’uscita americana è prevista invece per l’11 febbraio): , Credits: Sky News“Prenderò la bici e pedalerò fino ai Disney Fox Studios. Alle 9.15 circa sarò Zeus. È per Thor. È il mio ultimo giorno da Zeus e me lo godrò. Se ancora non è dato sapere che ruolo avrà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Rivelazione dell’ultimo minuto: dopo essere entrato a pieno titolo nell’Olimpo di Hollywood,presterà il volto a, re del mitico Olimpo e capo di tutti gli dei, nel nuovo cinecomic della Marvel “and“. Tra le risate dei conduttori di una trasmissione alla radio Joy94.9,nel suo ultimo giorno di riprese ha svelato en passant il ruolo che ricoprirà nel film marvel atteso nelle sale internazionali per il 6 maggio 2022 (l’uscita americana è prevista invece per l’11 febbraio): , Credits: Sky News“Prenderò la bici e pedalerò fino ai Disney Fox Studios. Alle 9.15 circa sarò. È per. È il mio ultimo giorno dae me lo godrò. Se ancora non è dato sapere che ruolo avrà ...

Advertising

thebursin___ : RT @nasoliscio: CHE SIGNIFICA CHE RUSSELL CROWE INTERPRETERÀ ZEUS IN THOR: LOVE AND THUNDER AIUTO AAAAAAA - mrtncld_ : RT @nasoliscio: CHE SIGNIFICA CHE RUSSELL CROWE INTERPRETERÀ ZEUS IN THOR: LOVE AND THUNDER AIUTO AAAAAAA - jakumelissa : RT @nasoliscio: CHE SIGNIFICA CHE RUSSELL CROWE INTERPRETERÀ ZEUS IN THOR: LOVE AND THUNDER AIUTO AAAAAAA - icarvsgolden : RT @nasoliscio: CHE SIGNIFICA CHE RUSSELL CROWE INTERPRETERÀ ZEUS IN THOR: LOVE AND THUNDER AIUTO AAAAAAA - Sunfl0wed : RT @nasoliscio: CHE SIGNIFICA CHE RUSSELL CROWE INTERPRETERÀ ZEUS IN THOR: LOVE AND THUNDER AIUTO AAAAAAA -