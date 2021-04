Riapre la Cà dell’Oste | “Pronti ad accogliere i clienti in sicurezza”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 aprile 2021) È tutto pronto per la riapertura della “Cà”. Questa storica trattoria situata nelle vicinanze dello stadio di Bergamo torna adda lunedì 26 aprile come previsto dal nuovo decreto Riaperture approvato dal Consiglio dei Ministri. La titolare, Betty Rota, afferma: “Questa riapertura serve molto anche a livello psicologico: per capirne l’importanza basta pensare che il nostro locale ha 46 anni di storia e non ha mai chiuso un giorno, nemmeno per le vacanze. Siamo particolarmente contenti, quindi, di poter riaprire: utilizzeremo il grande spazio all’aperto di cui dispone il nostro locale, con la possibilità di contare su 100 posti comodamente usufruibili anche in caso di pioggia grazie alla presenza di un porticato, di tendoni e di ombrelloni. Naturalmente applichiamo il distanziamento fra i tavoli e il ...