Recovery, cosa prevede il Piano nazionale di ripresa e resilienza: tutti i punti salienti – La bozza (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ultima bozza del Recovery Plan del governo Draghi, in 318 pagine, indica obiettivi, missioni, priorità e riforme che dovrebbero essere intraprese. Oggi arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri per un primo esame. Il Piano comprende riforme nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione, della legislazione e promozione della concorrenza. Ma c’è anche la modernizzazione del mercato del lavoro, il rafforzamento della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei servizi e la riforma del fisco, anche in chiave ambientale. L’impatto del Pnrr sul Pil – secondo le stime – sarà nel 2026 «di almeno il 3,6 per cento più alto rispetto all’andamento tendenziale» e si auspica che l’effetto sull’occupazione sarà di quasi 3 punti percentuali. Dal 2022 stop a Quota 100 che sarà sostituita da ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ultimadelPlan del governo Draghi, in 318 pagine, indica obiettivi, missioni, priorità e riforme che dovrebbero essere intraprese. Oggi arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri per un primo esame. Ilcomprende riforme nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione, della legislazione e promozione della concorrenza. Ma c’è anche la modernizzazione del mercato del lavoro, il rafforzamento della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei servizi e la riforma del fisco, anche in chiave ambientale. L’impatto del Pnrr sul Pil – secondo le stime – sarà nel 2026 «di almeno il 3,6 per cento più alto rispetto all’andamento tendenziale» e si auspica che l’effetto sull’occupazione sarà di quasi 3percentuali. Dal 2022 stop a Quota 100 che sarà sostituita da ...

