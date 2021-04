Oggi il nuovo monitoraggio Iss. L’Italia quasi tutta in Giallo, due Regioni verso il Rosso (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus in Itali, Oggi il nuovo monitoraggio Iss. Le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 26 aprile. C’è grande attesa per il monitoraggio Iss del 23 aprile, quello che di fatto chiarirà quali Regioni potranno passare in zona Gialla dal 26 aprile. Il nuovo decreto approvato dal governo Draghi, infatti, ha disposto la reintroduzione della zona Gialla anche se con regole diverse rispetto a quelle che avevamo imparato a conoscere in passato. Nonostante le polemiche legate al coprifuoco, alla scuola e ai ristoranti, il ritorno alla zona Gialla rappresenta senza ombra di dubbio un traguardo che tutte le Regioni sperano di tagliare il prima possibile. Il monitoraggio Iss del 23 aprile I dati epidemiologici confermano un ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus in Itali,ilIss. Leche potrebbero cambiare colore dal 26 aprile. C’è grande attesa per ilIss del 23 aprile, quello che di fatto chiarirà qualipotranno passare in zona Gialla dal 26 aprile. Ildecreto approvato dal governo Draghi, infatti, ha disposto la reintroduzione della zona Gialla anche se con regole diverse rispetto a quelle che avevamo imparato a conoscere in passato. Nonostante le polemiche legate al coprifuoco, alla scuola e ai ristoranti, il ritorno alla zona Gialla rappresenta senza ombra di dubbio un traguardo che tutte lesperano di tagliare il prima possibile. IlIss del 23 aprile I dati epidemiologici confermano un ...

Advertising

FontanaPres : Ieri in Lombardia abbiamo superato le 65.000 dosi somministrate in un solo giorno e oggi arrivano le prime dosi del… - matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - stanzaselvaggia : In Germania 14 milioni di prime dosi, 5 milioni di vaccinazioni complete. A fine febbraio si aprono le scuole, i pr… - RogerAthom : Pensate agli uomini del passato, e vedrete che esigevano l'ammirazione delle persone perché non erano capaci di vol… - ereike05 : RT @sole24ore: Coronavirus oggi: AstraZeneca, oggi nuovo parere Ema su seconda dose e fasce d’età -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi nuovo Conte fa melina e Casaleggio punta su "Dibba" ... pare che Casaleggio non voglia fondare un nuovo movimento. Almeno non subito. Nel caso di un fallimento della leadership di Conte, c'è ancora uno spiraglio aperto nei confronti del M5s. Ad oggi è la ...

Germania: i Verdi di Baerbock volano, ma l'incognita è il Covid ... la crisi di crescita del suo Paese dentro l'Europa , per un ruolo nuovo della Germania e dell'... Oggi però questi timori sono senza senso, spiega Bolaffi, "perché la Germania è l'Europa e l'Europa non ...

Coronavirus oggi: Decreto Covid in vigore. AstraZeneca, oggi nuovo parere Ema Il Sole 24 ORE E Terna investe sulla rete elettrica Terna, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, ha lanciato il nuovo piano di riduzione della Co2: entro il 2030 la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale si impegna ...

Biondo di primavera, le tecniche e le sfumature da sperimentare Protagonista sarà un biondo che è il giusto compromesso tra sfumature calde e finish ghiacciato, personalizzato in salone grazie a nuove tecniche messe a punto per un nuovo restart. «Il colore di ...

... pare che Casaleggio non voglia fondare unmovimento. Almeno non subito. Nel caso di un fallimento della leadership di Conte, c'è ancora uno spiraglio aperto nei confronti del M5s. Adè la ...... la crisi di crescita del suo Paese dentro l'Europa , per un ruolodella Germania e dell'...però questi timori sono senza senso, spiega Bolaffi, "perché la Germania è l'Europa e l'Europa non ...Terna, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, ha lanciato il nuovo piano di riduzione della Co2: entro il 2030 la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale si impegna ...Protagonista sarà un biondo che è il giusto compromesso tra sfumature calde e finish ghiacciato, personalizzato in salone grazie a nuove tecniche messe a punto per un nuovo restart. «Il colore di ...