"Odio essere madre": bimbo percosso e cercato di avvelenare con la candeggina (Di venerdì 23 aprile 2021) Si ritiene che l'istinto materno sia qualcosa di naturale e appunto istintivo. Purtroppo in certi casi l'istinto fallisce e le madri sviluppano Odio e cattivi sentimenti nei confronti dei figli, tali da compiere gesti d'inaudita crudeltà. LEGGI ANCHE => Uccide di botte il figlio di 4 anni e lo getta in mare: madre orco condannata all'ergastolo "Odio essere una madre": abusi fisici e candeggina al piccolo La segnalazione è stata fatta dalla madre del compagno della giovane che ha visto segni di percosse sul corpo del bambino. Gli assistenti sociali hanno dichiarato che "non hanno mai visto qualcosa del genere". Il bambino è ridotto in condizioni pietose: retina distaccata, malnutrizione, micro fratture in gambe e braccia.

