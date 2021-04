“Non te ne andare!”. Isola dei famosi, uno dei naufraghi più amati abbandona il gioco: “Scusate, sto male” (Di venerdì 23 aprile 2021) Puntata registrata e non in diretta quella dell’Isola dei famosi 2021 di ieri che è partita con la presentazione dei nuovi quattro naufraghi, definiti ‘gli arrivisti‘. Hanno preso parte a questa edizione del reality show Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia. I 4 sono intenzionati a dare il massimo sono approdati in Honduras e hanno subito dimostrato di voler dare del filo da torcere al gruppo. Vivranno sulla stessa spiaggia, ma in un accampamento differente. I nuovi quattro hanno subito scelto chi sfidare in una nuova difficile prova per il fuoco: Fariba. Angela, Andrea e Francesca. Hanno vinto la sfida i quattro arrivisti, che hanno conquistato così il fuoco. La puntata è andata avanti con Vera Gemma al centro delle polemiche in Palapa. Miryea sembra aver cambiato idea sul suo conto e gli altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Puntata registrata e non in diretta quella dell’dei2021 di ieri che è partita con la presentazione dei nuovi quattro, definiti ‘gli arrivisti‘. Hanno preso parte a questa edizione del reality show Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia. I 4 sono intenzionati a dare il massimo sono approdati in Honduras e hanno subito dimostrato di voler dare del filo da torcere al gruppo. Vivranno sulla stessa spiaggia, ma in un accampamento differente. I nuovi quattro hanno subito scelto chi sfidare in una nuova difficile prova per il fuoco: Fariba. Angela, Andrea e Francesca. Hanno vinto la sfida i quattro arrivisti, che hanno conquistato così il fuoco. La puntata è andata avanti con Vera Gemma al centro delle polemiche in Palapa. Miryea sembra aver cambiato idea sul suo conto e gli altri ...

