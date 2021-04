MotoGP | Jerez si piega alla Dorna e accetta la “rotazione” Dall’anno prossimo solo 3 GP tra Spagna e Portogallo?

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il Motomondiale si appresta a cambiare volto e a diventare meno ispano-centrico. Questa è la volontà della FIM e della, che stanno pianificando il futuro del campionato iridato a due ruote cominciando proprio dpenisola iberica. L’obiettivo dichiarato è quello di avere un massimo di 3 Gran Premi a stagione tra, fatto che nel recente passato ha generato una levata di scudi da parte degli organizzatori spagnoli. Cionondimeno, il fronte è sempre meno unito, come dimostra il fatto chede la Frontera abbia firmato un accordo sino al 2026, che prevede però di organizzare “” tre edizioni del GP di. L’annuncio è stato effettuato proprio in prossimità della gara prevista in Andalusia settimana prossima. Mamen Sanchez, sindaca di ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Jerez

: weekend nero Pramac: l'attimo di 'gloria' di Zarco già finito? Macinare chilometri Lo ... 'Spero che le cose cambino a, lì i riferimenti saranno maggiori: cercherò di fare quello che per ...ESBK,: doppietta di Jordi Torres. Podio per Zaccone Moto3: Lunetta guida la carica degli "... Le gare (ETC esclusa) saranno visibili in diretta nella giornata di domenica su Sky Sport. Gara ...Cionondimeno, il fronte è sempre meno unito, come dimostra il fatto che Jerez de la Frontera abbia firmato un accordo sino al 2026, che prevede però di organizzare “solo” tre edizioni del GP di Spagna ...Dopo i tanti test invernali privati, Stefan Bradl sarà in pista anche nel round MotoGP di Jerez come wild-card. La Honda sta cercando di migliorare il feeling con l’avantreno della RC213V, che finora ...