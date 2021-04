«Master of None»: tutto quello che sappiamo sulla terza stagione (Di venerdì 23 aprile 2021) Un fulmine a ciel sereno. Soprattutto perché di Master of None, la serie originale di Netflix creata da Aziz Ansari e Alan Yang, non si parla da quattro anni, da quando è stata rilasciata la seconda stagione che aveva, tra gli altri, anche Alessandra Mastronardi e Riccardo Scamarcio come protagonisti. E, invece, a sorpresa, arriva l’annuncio: la terza stagione della serie uscirà a maggio su Netflix in una data non ancora precisata. Secondo le prime informazioni riportate da IndieWire, pare che la produzione vedrà cinque nuovi episodi dal titolo Master of None Presents: Moments in Love. https://twitter.com/netflixqueue/status/1384873941911621633 Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Un fulmine a ciel sereno. Soprattutto perché di Master of None, la serie originale di Netflix creata da Aziz Ansari e Alan Yang, non si parla da quattro anni, da quando è stata rilasciata la seconda stagione che aveva, tra gli altri, anche Alessandra Mastronardi e Riccardo Scamarcio come protagonisti. E, invece, a sorpresa, arriva l’annuncio: la terza stagione della serie uscirà a maggio su Netflix in una data non ancora precisata. Secondo le prime informazioni riportate da IndieWire, pare che la produzione vedrà cinque nuovi episodi dal titolo Master of None Presents: Moments in Love. https://twitter.com/netflixqueue/status/1384873941911621633

