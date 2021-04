Mager – Karatsev quarti ATP Belgrado | orario e dove vedere diretta

(Di venerdì 23 aprile 2021) Grande attesa oggi per la sfidavalida per idell’ATPstreaming. (Marcelo Endelli/Getty Images)Venerdì davvero interessante per il tennis azzurro, impegnato su più fronti neidi finale di due importanti tornei ATP. L’azzurro numero 19 al mondo, Jannik Sinner, si è assicurato la qualificazione al quarto di finale all’ATP di Barcellona contro Andrey Rublev, numero sette al mondo e testa di serie numero tre in questo torneo, mentre asono addirittura due gli azzurri che si giocano la qualificazione alle semifinali. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gianluigi Quinzi, che fine ha fatto l’ex promessa del tennis azzurro Si fa sul ...

riviera24 : Serbia Open, ai quarti il sanremese Mager affronta Karatsev - federtennis : Gli azzurri impegnati oggi in campo: ???? 12:30 Sinner ?? Rublev ???? 14:00 Berrettini ?? Krajinovic ???? 18:30 Karatse… - WeAreTennisITA : ?? Belgrado: grazie alla vittoria di Gialunca Mager contro Popyrin, due sono gli italiani nei quarti di finale. Oggi… - danielelozzi : Nel 250 di #ATPBelgrade #Berrettini (n.2 del torneo) affronterà #Krajinovic: unico precedente la finale di Budapes… - TennisWebMag : Tre italiani oggi nei quarti dei tornei ATP 500 di Barcellona e ATP 250 di Belgrado. Alle 12,30 @janniksin affronte…

L'incontro traandrà in scena venerdì 23 aprile, come quarto incontro sul Centrale a partire dalle ore 13.00 (dopo Daniel Taro - Federico Delbonis). La diretta televisiva sarà ...La favola di Gianlucacontinua. Dopo essere partito dalle qualificazioni, il numero 98 del mondo si issa fino ai ... Al prossimo turno uno tra Aslane Aljaz Bedene. L'inizio è emblematico. ...Grande attesa oggi per la sfida Mager – Karatsev valida per i quarti dell’ATP Belgrado: orario e dove vedere diretta streaming. Venerdì davvero interessante per il tennis azzurro, impegnato su più ...Cerca il tris invece Gianluca Mager dopo le belle vittorie su Laslo Djere e Alexei Popyrin, ma dall’altro lato della rete ci sarà Aslan Karatsev (1,40) che l’ha battuto in tre set all’ultimo ...