LIVE Tour of the Alps, quinta tappa in DIRETTA: fra poco parte l'ultima frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della quinta tappa – La cronaca del trionfo di Pello Bilbao – Il video della vittoria del basco della Bahrain Victorius – Le pagelle della quarta tappa – La classifica attuale

12.00 Fra quindici minuti comincerà la Valle del Chiese/Idroland-Riva del Garda di 120.9 chilometri. Simon Yates del Team BikeExchange sembra il padrone della corsa dopo la giornata di ieri, ma il continuo saliscendi potrebbe sottoporre la classifica a qualche scossone.

11.55 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2021.

