LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Nagornyy si lancia verso l'oro, Patron 6° (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FINALE ALL-AROUND FEMMINILE 18.33 Stefano Patron ha recuperato tantissime posizioni con le sue parallele ed è sesto (54.932), Nicola Bartolini 13mo con 53.499. 18.31 Nikita Nagornyy è in testa dopo quattro rotazioni. Il russo primeggia con 58.532 e precede l'ucraino Illia Kovtun (56.832) e il connazionale David Belyavskiy (56.765). Più attardato il turco Ahmet Ondet (56.266). 18.28 Eccellente 14.900 di Kovtun alle parallele. 18.25 Ci involiamo verso la conclusione della quarta rotazione. 18.20 Stefano Patron spettacolare alle parallele! 14.533. 18.15 Bella reazione di Nicola Bartolini: 14.466 al volteggio. 18.10 Nagornyy si supera al volteggio: 15.000 straripante, viaggia verso il titolo dopo ...

