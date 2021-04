Lele Adani | “Ma quale Superlega Seguite il modello Atalanta”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 aprile 2021) Danieledice la sua sulla, progetto di torneo parallelo alla Uefa istituito da dodici club ma subito naufragato. Lo fa nel corso della Bobo TV su Twitch: “È stato un terremoto di tre giorni, ora è passato. Laè stata spiegata e presentata male, ma allo stesso tempo è chiaro, chiarissimo che bisogna cambiare il calcio. La UEFA e la FIFA non possono sfinire i campioni con troppe partite, perché poi sono i club a pagar loro gli ingaggi. Che giochino o che siano infortunati come Lewandowski che si è perso delle partite importantissime col Bayern a causa della gara contro Andorra in Nazionale. Io faccio un richiamo alla condotta concettuale del calcio: se tu non intervieni per controllare e vigilare, mettendo un tetto alle spese da tutti i punti di vista, non se ne esce“. Per l’ex Inter e attuale opinionista di Sky ...