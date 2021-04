L’app YouTube aggiunge nuove opzioni per la risoluzione video (Di venerdì 23 aprile 2021) L'app YouTube ottiene nuove opzioni per regolare la risoluzione dei video che si aggiungono a quelle automatiche e incrementali. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 23 aprile 2021) L'appottieneper regolare ladeiche si aggiungono a quelle automatiche e incrementali. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : L’app YouTube aggiunge nuove opzioni per la risoluzione video - gimme5app : I #Bitcoin continuano a essere sulla bocca di tutti per l'importante #crollo che stanno subendo. Ma sei sicuro di s… - soneparitalia : ?? Sonepar Automation Pro: l'app ideata per il mondo dell'automazione industriale. Puoi scaricarla da Google Play St… - Justfun_andlove : Troppo strano siano così poche, su youtube sono 65.000 ed è stata postata DUE giorni dopo. Capisco la differenza d… - TRMh24 : #STEMinthecity | MATERA NELLA MARATONA DI MILANO CHE PROMUOVE SCIENZE E TECNOLOGIA. Segui l'incontro digitale oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app YouTube YouTube su Android Auto? Possibile con una nuova app ma meglio non farlo Everyeye Auto