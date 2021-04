La sorella di Stefano De Martino fidanzata con un attore di Un posto al sole

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo il gossip del presunto flirt diDecon la ballerina di Amici 20 Martina Miliddi, c’è una nuova indiscrezione che sembra essere una vera certezza. Il protagonista di questo nuovo gossip però non è il danzatore bensì sua. Si chiama Adelaide e non è mai stata al centro di polemiche mediatiche o cronaca rosa, almeno fino ad ora. Da qualche ora sono spuntate delle foto sui social network che non lasciano dubbi e che confermano la relazione della Decon unabbastanza famoso soprattutto per gli appassionati di fiction e serie tv. Scopriamone subito di più. Adelaide, ladiDe, è impegnata con Emanuele Vicorito,di Unal ...

Advertising

zazoomblog : Stefano De Martino nuova fiamma per la sorella Adelaide: è un noto attore – FOTO - #Stefano #Martino #nuova… - infoitcultura : La sorella di Stefano De Martino ha un nuovo fidanzato (famoso) - infoitcultura : Stefano De Martino, la sorella Adelaide fidanzata con un attore di Gomorra - infoitcultura : Adelaide De Martino: sorella di Stefano, fidanzata con attore di Gomorra - infoitcultura : Stefano De Martino: la sorella è fidanzata con il noto attore, ecco chi è -

Ultime Notizie dalla rete : sorella Stefano

... con l'inizio della seconda " "Reenactment" ", l'enunciazione narrativa passa al figlio maschio, che rivolge il proprio racconto alla. I bambini si sono presi la parola. Sul seguito sarò più ...... così io e miaci siamo mobilitati per trovare una sistemazione idonea a tenerle sotto controllo. Sono state ricoverate al Santodi Potenza Picena per circa un mese, fino a quando non ...Dopo il gossip del presunto flirt di Stefano De Martino con la ballerina di Amici 20 Martina Miliddi, c’è una nuova indiscrezione che sembra essere una vera certezza. Il protagonista di questo nuovo ...(Mediaset Play) Il web si scatena. Adelaide De Martino: sorella di Stefano, fidanzata con attore di Gomorra. Can Yaman: corso di sub sull'Isola d'Elba. Il video del dietro le quinte. (TorreSette) Nell ...