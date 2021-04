Judgment | nuovo trailer per la versione next-gen e Google Stadia

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 23 aprile 2021) È stato rilasciato oggi undi, grazie al quale possiamo osservare tutti gli upgrade per questa-gen eUscito originariamente nel 2018 in Giappone (nel 2019 per il resto del mondo),fu il primo videogioco di tutta la saga di Yakuza ad ottenere una localizzazione del testo in italiano, come in altre lingue: ciò significava, ai tempi, che ormai la saga aveva raggiunto una fama globale, e quindi fu un grande passo avanti. Come i fan di Yakuza ben sapranno, oggi è stata lanciata per PS5, Xbox Series X/S eunarimasterizzata di questo spin-off. In concomitanza quindi con quest’uscita, Sega ha pubblicato sui suoi canali ...