Il Giappone tra nostalgia, fiori e design (Di venerdì 23 aprile 2021) Aprile è il mese della fioritura dei ciliegi, il periodo dell’anno in cui, complice la Pasqua, in molti intraprendevano un lungo viaggio per raggiungere il paese che più di tutti celebra questa esplosione della natura: il Giappone. Parole come Sakura (la pianta di ciliegio) e Hanami, termine che indica la tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi, sono entrate ormai nel lessico comune. E, in questi due anni in cui non abbiamo potuto viaggiare, una certa nostalgia a questi eventi della tradizione e a questi paesi (mai così lontani) si è fatta sentire. Per questo abbiamo pensato di “avvicinarci” e viaggiare con la fantasia attraverso questi progetti/oggetti very jap. LE COMPOSIZIONI DI GREEN WISE Fondata in Giappone nel 1905, in questi cento anni di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Aprile è il mese dellatura dei ciliegi, il periodo dell’anno in cui, complice la Pasqua, in molti intraprendevano un lungo viaggio per raggiungere il paese che più di tutti celebra questa esplosione della natura: il. Parole come Sakura (la pianta di ciliegio) e Hanami, termine che indica la tradizionale usanza di godere della bellezza dellatura primaverile degli alberi, sono entrate ormai nel lessico comune. E, in questi due anni in cui non abbiamo potuto viaggiare, una certaa questi eventi della tradizione e a questi paesi (mai così lontani) si è fatta sentire. Per questo abbiamo pensato di “avvicinarci” e viaggiare con la fantasia attraverso questi progetti/oggetti very jap. LE COMPOSIZIONI DI GREEN WISE Fondata innel 1905, in questi cento anni di ...

Advertising

Corriere : Contagi in crescita, casi positivi tra gli atleti già vaccinati: Olimpiadi di Tokyo sempre più a rischio - Marta_Brambilla : RT @MichelaMgl: Di recente son stata a Manhattan, in Svezia, nel Kent, in Giappone, a Vienna, in Messico, a Giaffa, a Istanbul, a Marrakech… - MichelaMgl : Di recente son stata a Manhattan, in Svezia, nel Kent, in Giappone, a Vienna, in Messico, a Giaffa, a Istanbul, a M… - nEXOLUTION : Ad esempio, in Canada detto blocco viene imputato alle maledizioni ordite da uno sciamano; in Giappone si pensa, in… - AD_italia : Giappone: tra nostaglia, fiori e design -