I numeri del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza (Di venerdì 23 aprile 2021) Un Piano da 221,5 miliardi di euro, di cui 191,5 riferibili al Recovery fund e 30 per finanziare le opere "extra Recovery", che porterà nel 2026 a un aumento del Pil del 3,6% e avrà un impatto sull'occupazione di quasi tre punti percentuali. Sono questi i numeri del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) da 319 pagine messo a punto dal governo Draghi che dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Pnrr - IL DOCUMENTO Pnrr ITALIA.pdf Nella premessa firmata dal presidente del Consiglio Mario Draghi si precisa che il Piano prevede "quattro importanti riforme di contesto – pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza". Tra gli obiettivi ci ...

