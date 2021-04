“Ho dovuto farlo”. Martina Miliddi, confessione intima dopo Amici 20: “Solo per lui, davvero” (Di venerdì 23 aprile 2021) Martina Miliddi è stata una delle ballerine più discusse ad ‘Amici 20’. Pupilla di Lorella Cuccarini, è stata invece attaccata duramente dall’insegnante di ballo Alessandra Celentano. Nella scorsa puntata ha dovuto salutare tutti perché ha perso la sfida finale con Deddy. Ma ora sta cercando subito di reagire a quella batosta e ha voluto raccontare di sé in un’intervista. Ha sfruttato l’occasione di essere ospite di Silvia Toffanin, nella puntata che sarà trasmessa sabato 24 aprile. Alcune anticipazioni, come accade alla vigilia della trasmissione, sono già uscite fuori e la giovane ha finalmente fatto chiarezza su un episodio molto importante. Non Solo infatti polemiche sul suo modo di ballare, ma tante critiche le sono state riservate per un atteggiamento avuto nei confronti di un protagonista del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021)è stata una delle ballerine più discusse ad ‘20’. Pupilla di Lorella Cuccarini, è stata invece attaccata duramente dall’insegnante di ballo Alessandra Celentano. Nella scorsa puntata hasalutare tutti perché ha perso la sfida finale con Deddy. Ma ora sta cercando subito di reagire a quella batosta e ha voluto raccontare di sé in un’intervista. Ha sfruttato l’occasione di essere ospite di Silvia Toffanin, nella puntata che sarà trasmessa sabato 24 aprile. Alcune anticipazioni, come accade alla vigilia della trasmissione, sono già uscite fuori e la giovane ha finalmente fatto chiarezza su un episodio molto importante. Noninfatti polemiche sul suo modo di ballare, ma tante critiche le sono state riservate per un atteggiamento avuto nei confronti di un protagonista del ...

