Green pass, il Garante per la Privacy scrive al governo: “Gravi criticità su trattamento e protezione dei dati” (Di venerdì 23 aprile 2021) Da un lato “Gravi criticità” che potrebbero inficiarne la validità. Dall’altro i dubbi della comunità scientifica sulle incongruenze che potrebbero escludere alcuni segmenti della popolazione dalla certificazione: è tutta in salita la strada italiana per la creazione di un Green pass per permettere ai cittadini l’accesso agli eventi e la circolazione tra regioni di diverso colore. E’ notizia del pomeriggio l’invio, da parte del Garante per la Privacy di un avvertimento formale al governo in cui si chiede di porre rimedio alle criticità ravvisate nell’ultimo decreto. “La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle certificazioni verdì, i cosiddetti pass vaccinali – si legge – presenta criticità tali da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Da un lato “” che potrebbero inficiarne la validità. Dall’altro i dubbi della comunità scientifica sulle incongruenze che potrebbero escludere alcuni segmenti della popolazione dalla certificazione: è tutta in salita la strada italiana per la creazione di unper permettere ai cittadini l’accesso agli eventi e la circolazione tra regioni di diverso colore. E’ notizia del pomeriggio l’invio, da parte delper ladi un avvertimento formale alin cui si chiede di porre rimedio alleravvisate nell’ultimo decreto. “La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle certificazioni verdì, i cosiddettivaccinali – si legge – presentatali da ...

Advertising

NicolaPorro : Non basta il pressing della Lega: con Draghi arriva il green pass e resta il #coprifuoco. Gli effetti saranno devas… - sole24ore : Arriva il «green pass» per gli spostamenti tra regioni: dalla validità alle sanzioni, ecco come funziona… - borghi_claudio : E' chiaro che Burioni lavora per chi è contro i vaccini. Come trasformare un'idea discutibile come il green pass in… - Carmen40014183 : @matteosalvinimi @borghi_claudio A me sembra che state volutamente veicolando l'attenzione sul coprifuoco per non p… - Carmen40014183 : @matteosalvinimi @borghi_claudio Chiedo. Perché invece non dite nulla su questa cagata del green pass? -