Giro d’Italia 2021: Thibaut Pinot verso il forfait a causa dei problemi alla schiena (Di venerdì 23 aprile 2021) I dolori alla schiena non lasciano tregua al povero Thibaut Pinot. Il corridore transalpino aveva deciso di partecipare al Tour of the Alps per capire se vi erano le condizioni per poter, successivamente, prendere parte al Giro d’Italia. Dopo quattro delle cinque tappe in programma, tuttavia, Pinot non si è ancora mai fatto vedere e, stante quanto riporta Eurosport, il vincitore del Giro di Lombardia 2018 dovrebbe rinunciare alla Corsa Rosa. Pinot soffre di problemi alla schiena da quando fu vittima di una brutta caduta della prima tappa del Tour de France 2020. Il transalpino, peraltro, ha comunque portato a termine la Grande Boucle in questione e ciò, probabilmente, ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) I dolorinon lasciano tregua al povero. Il corridore transalpino aveva deciso di partecipare al Tour of the Alps per capire se vi erano le condizioni per poter, successivamente, prendere parte al. Dopo quattro delle cinque tappe in programma, tuttavia,non si è ancora mai fatto vedere e, stante quanto riporta Eurosport, il vincitore deldi Lombardia 2018 dovrebbe rinunciareCorsa Rosa.soffre dida quando fu vittima di una brutta caduta della prima tappa del Tour de France 2020. Il transalpino, peraltro, ha comunque portato a termine la Grande Boucle in questione e ciò, probabilmente, ...

