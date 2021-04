Ginnastica, Europei 2021: Larisa Iordache premiata con lo SmartScoring. In ospedale con un’infezione renale (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono stati assegnati i premi SmartScoring Shooting Star agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. Si tratta di un riconoscimento ideato nel 2018 e che viene assegnato a ginnasti con una storia eccezionale alle spalle, qualcuno che possa essere di ispirazione alle generazioni future. A Basilea sono stati premiati Larisa Iordache e Rhys McClenaghan La rumena, tra le altre cose argento iridato all-around nel 2015 e oro al corpo libero agli Europei 2014, si era rotta il tendine d’Achille nel 2017 e ci ha messo tre anni per tornare ai vertici. Larisa Iordache ha strappato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo attraverso il turno eliminatorio di questi Europei e poi è andata in ospedale, dove gli è ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono stati assegnati i premiShooting Star aglidiartistica. Si tratta di un riconoscimento ideato nel 2018 e che viene assegnato a ginnasti con una storia eccezionale alle spalle, qualcuno che possa essere di ispirazione alle generazioni future. A Basilea sono stati premiatie Rhys McClenaghan La rumena, tra le altre cose argento iridato all-around nel 2015 e oro al corpo libero agli2014, si era rotta il tendine d’Achille nel 2017 e ci ha messo tre anni per tornare ai vertici.ha strappato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo attraverso il turno eliminatorio di questie poi è andata in, dove gli è ...

