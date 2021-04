Già ricominciamo a consegnare l’Italia a Salvini?

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non per essere frondista a tutti i costi, ma il sistema istituzionale e politico italiano è curioso. Il nuovo governo è sfidato in campo aperto da un Infiltrato interno alla maggioranza, goloso di voti e consensi sociali, e non ha strumenti per buttarlo fuori o ridurlo a consigli un pochetto più miti. Risultato: si fa quel che si può. Conte, il cui curriculum vale un centesimo di quello di Draghi, sembrava uno statista che faceva il suo fin quando la crisi della coalizione post-Papeete lo ha costretto a dimettersi. Draghi, che dovrebbe far impallidire anche solo il ricordo del predecessore per la qualità dell’esperienza personale in Italia e in Europa (e nel mondo), per la missione unanimistica affidatagli in gran pompa, dopo un paio di mesi sembra già in bilico, spiazzato, per la tronfia esibizione, e furba, dell’Infiltrato, quel senatoreche si fa araldo ...