Florentino Perez: “Il calcio è gravemente malato. Riforma Champions? Non possiamo aspettare il 2024” (Di venerdì 23 aprile 2021) Florentino Perez, presidente del Real Madrid e della Super Lega, ha parlato così alle colonne spagnole di AS del fallimento del progetto: “Super Lega contro i campionati nazionali e senza meritocrazia? Nessuna delle due sono vere, ma tutto è stato manipolato. Il progetto della Super Lega è il migliore possibile per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente malato perché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi in cui viviamo. La Super Lega non va contro i campionati nazionali e punta a far fluire più soldi per tutto il movimento calcistico. La nuova Riforma UEFA della Champions League non risolve il problema perché quello che è stato presentato non è nemmeno la migliore soluzione possibile. Inoltre, non ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021), presidente del Real Madrid e della Super Lega, ha parlato così alle colonne spagnole di AS del fallimento del progetto: “Super Lega contro i campionati nazionali e senza meritocrazia? Nessuna delle due sono vere, ma tutto è stato manipolato. Il progetto della Super Lega è il migliore possibile per aiutare ila uscire dalla crisi. Ilperché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi in cui viviamo. La Super Lega non va contro i campionati nazionali e punta a far fluire più soldi per tutto il movimento calcistico. La nuovaUEFA dellaLeague non risolve il problema perché quello che è stato presentato non è nemmeno la migliore soluzione possibile. Inoltre, non ...

