Draghi cede anche l'ultimo miglio a Salvini: "Pronti a modificare il coprifuoco alle 23 dal 17 maggio" (Di venerdì 23 aprile 2021) Sulle riaperture è già passata la linea della Lega, come vi abbiamo spiegato in questo editoriale. Ma adesso il premier Mario Draghi sarebbe pronto a scendere a compromessi anche sul coprifuoco, nonostante mercoledì in Cdm la chiusura alle 22 fosse stata indicata come un punto fermo che neanche l'astensione dei ministri del Carroccio sembrava aver intaccato. Il 17 maggio le regole sul coprifuoco potrebbero già cambiare Solo due giorni dal voto sul Decreto Covid, secondo il retroscena de La Stampa, Draghi si dice disponibile a prolungare il coprifuoco già da metà maggio. La data più papabile è il lunedì 17 maggio. Questo perché nella conferenza stampa di venerdì 14 maggio – in base ...

