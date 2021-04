Dialogo tra Montalbano e Catarella sul coprifuoco alle 22 (Di venerdì 23 aprile 2021) Gialla, arancia, russa: pariva che sola di chesta si parliavi cu l’altira ginta… Muntilbano pi nu pigliari la capa faciva la jurnata sua e pinsava a starisi attinta superattutta il ciriveddra. Pirchia si sapia, issa e comma na sfoglie de cipulla. Catarelli pariva si fussa accalmata: in Cummissariata non si parliva plus di Superaliga picchia pariva che si fussara apparata nova. Ma Muntilbano accunusciva meliora de omnes i su homina e sapiva che qualicusa de nova saribbi vinuta ad occupari il lura ciriveddra ricettiva alla hostaggia viralia. Trasuta in cummissariata vidia a Catarelli che stata quasi affussata cu la capa dintra il computeri e nun si addunai macari della sua trasuta. “Catarè, che ti pigliai?”. Catarelli (arripigliannasi): “Dutturi, dutturi, mi ascusasse: tinia la capa nel suffritta”. Muntilbano: “E commio si stavia?”. C: “Nu pauca cavuda”. M: “In summa Catarè che stavia ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Gialla, arancia, russa: pariva che sola di chesta si parliavi cu l’altira ginta… Muntilbano pi nu pigliari la capa faciva la jurnata sua e pinsava a starisi attinta superattutta il ciriveddra. Pirchia si sapia, issa e comma na sfoglie de cipulla. Catarelli pariva si fussa accalmata: in Cummissariata non si parliva plus di Superaliga picchia pariva che si fussara apparata nova. Ma Muntilbano accunusciva meliora de omnes i su homina e sapiva che qualicusa de nova saribbi vinuta ad occupari il lura ciriveddra ricettiva alla hostaggia viralia. Trasuta in cummissariata vidia a Catarelli che stata quasi affussata cu la capa dintra il computeri e nun si addunai macari della sua trasuta. “Catarè, che ti pigliai?”. Catarelli (arripigliannasi): “Dutturi, dutturi, mi ascusasse: tinia la capa nel suffritta”. Muntilbano: “E commio si stavia?”. C: “Nu pauca cavuda”. M: “In summa Catarè che stavia ...

