Death Stranding ha una spettacolare statua alta un metro del Cliff Unger di Mads Mikkelsen

(Di venerdì 23 aprile 2021) Grandi notizie per i fan di: unadiordpiù o meno la metà diche lo interpreta, sta per uscire ed è preordinabile. Era stata annunciata nel 2019, e ora, due anni dopo, vede finalmente la luce. Oltre a essere gigantesca, ladiviene venduta con due teste intercambiabili di materiale diverso (questo solo nella versione premium, o Black Label) ed è illuminata dai suoi LED integrati. Laè davvero estremamente dettagliata, e ovviamente ha un prezzo relativamente alto. Per la versione standard, infatti, spenderete circa 2150 euro, mentre la Black Label (in tiratura limitata di 250 pezzi) costerà circa 3000 euro. Ovviamente è un ...

Grandi notizie per i fan di Death Stranding: una statua di Clifford Unger, alta più o meno la metà di Mads Mikkelsen che lo interpreta, sta per uscire ed è preordinabile. Era stata annunciata nel 2019, e ora, due anni dopo, vede finalmente la luce. Oltre a essere gigantesca, la statua diviene venduta con due teste intercambiabili di materiale diverso (questo solo nella versione premium, o Black Label) ed è illuminata dai suoi LED integrati. La statua è davvero estremamente dettagliata, e ovviamente ha un prezzo relativamente alto. Per la versione standard, infatti, spenderete circa 2150 euro, mentre la Black Label (in tiratura limitata di 250 pezzi) costerà circa 3000 euro. Prime 1 Studio ha recentemente aperto i preordini per una statua premium in scala 1/2 dedicata a Clifford "Cliff" Hunger, personaggio di Death Stranding.