Covid: le Regioni non ci stanno al nuovo decreto e scrivono a Draghi (Di venerdì 23 aprile 2021) Il nuovo DPCM, con le regole in vigore dal prossimo 26 aprile, non è piaciuto alle Regioni. Ecco cosa hanno chiesto di rivedere. Ci sono alcune cose da cambiare, secondo la Conferenza delle Regioni, nel testo del decreto. Per questo motivo, una lettera è arrivata al Premier Draghi, nella quale si sottopongono, alla sua L'articolo proviene da La Luce di Maria.

