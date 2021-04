Covid in Campania, De Luca: 'Per superiori presenze al 50% se necessario' (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus, in Campania dati positivi: si corre verso la zona gialla 23 aprile 2021 I dirigenti scolastici delle superiori organizzino forme flessibili dell'attività didattica, garantendo almeno il ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus, indati positivi: si corre verso la zona gialla 23 aprile 2021 I dirigenti scolastici delleorganizzino forme flessibili dell'attività didattica, garantendo almeno il ...

VincenzoDeLuca : ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamen… - fanpage : In Campania via ai vaccini senza prenotazione nelle 'giornate libere' - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VACCINATO IL 100% DEGLI ULTRAOTTANTENNI (21 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.970 positivi e 49 morti: l'indice di contagio sale al 10,02% - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Campania, ipotesi zona gialla dal 26 aprile -