Coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio, ecco perché non è vero e quando finisce (Di venerdì 23 aprile 2021) Coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio? Non è vero, o almeno così stanno le cose in attesa di visionare il testo definitivo del Decreto che entrerà in vigore da lunedì 26 aprile. Sì perché al di là delle tante voci (e polemiche) che si stanno rincorrendo in queste ore al momento nella bozza del testo non è indicata una data a partire dalla quale il Coprifuoco alle 22.00 cesserà. Anche nelle slide diffuse ad esempio dai vari Comuni si parla genericamente di spostamenti consentiti dalle 5.00 alle 22.00 ma non viene specificato un giorno corrispondente alla cessazione del Coprifuoco. Stesso discorso per le visite ad amici e parenti. Saranno possibili una volta al giorno sempre nello stesso lasso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021)22al 31? Non è, o almeno così stanno le cose in attesa di visionare il testo definitivo del Decreto che entrerà in vigore da lunedì 26 aprile. Sìal di là delle tante voci (e polemiche) che si stanno rincorrendo in queste ore al momento nella bozza del testo non è indicata una data a partire dalla quale il22.00 cesserà. Anche nelle slide diffuse ad esempio dai vari Comuni si parla genericamente di spostamenti consentiti d5.0022.00 ma non viene specificato un giorno corrispondente alla cessazione del. Stesso discorso per le visite ad amici e parenti. Saranno possibili una volta al giorno sempre nello stesso lasso ...

Advertising

NicolaPorro : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio oltre che follia è dittatura del pensiero, del buonsenso e della ragionevolezza #ioil22nonlovoglio - AnnalisaChirico : Sul coprifuoco alle 22 il Cts chiarisce di non esser stato consultato.Non c’è base scientifica, solo la bandierina… - VittorioSgarbi : Non ha alcun senso tenerci tappati in casa dalle 22 alle 5! - nancysperandeo : RT @CicRosina: il segreto per fare accettare il coprifuoco agli italiani è mettere in palio un iPhone per i primi cento che alle dieci in p… - jajiraji : @EnricoVI2 @spighissimo Io vivo in Francia e sono mesi che il coprifuoco è fissato alle 18 tutto chiuso nonostante 13milioni di vaccinati -