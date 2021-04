Ciclismo: muore all’età di 17 anni, i suoi organi verranno donati (Di venerdì 23 aprile 2021) Ciclismo, Silvia Piccini muore all’età di 17 anni, i suoi organi verranno donati, la ragazza è stata travolta da un’auto mentre si stava allenando. Dopo due giorni passati in sofferenza, è giunta la morte cerebrale. Ciclismo, Silvia Piccini il talento del Ciclismo muore a 17 anni in un incidente stradale (Il Messaggero)Ci troviamo ad Udine, la ciclista è morta dopo aver lottato per due giorni tra la vita e la morte, aveva solo 17 anni. Nella giornata di Martedì era stata travolta da un’auto in corsa, la ragazza si stava alleando sulla strada provinciale di San Daniele. Durante la notte è stata dichiarata la morte cerebrale, i familiari hanno dato ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021), Silvia Piccinidi 17, i, la ragazza è stata travolta da un’auto mentre si stava allenando. Dopo due giorni passati in sofferenza, è giunta la morte cerebrale., Silvia Piccini il talento dela 17in un incidente stradale (Il Messaggero)Ci troviamo ad Udine, la ciclista è morta dopo aver lottato per due giorni tra la vita e la morte, aveva solo 17. Nella giornata di Martedì era stata travolta da un’auto in corsa, la ragazza si stava alleando sulla strada provinciale di San Daniele. Durante la notte è stata dichiarata la morte cerebrale, i familiari hanno dato ...

Advertising

repubblica : Travolta da un'auto, Silvia muore in bici a 17 anni. L'Assocorridori: 'Facciamo causa allo Stato' - infoitinterno : 10:13: Ciclismo: la promessa Silvia Piccini muore a 17 anni, donerà i suoi organi - rosatoeu : Travolta da un'auto, Silvia muore in bici a 17 anni. L'Assocorridori: 'Facciamo causa allo Stato'. La giovane friul… - SteveJobsAct : RT @repubblica: Travolta da un'auto, Silvia muore in bici a 17 anni. L'Assocorridori: 'Facciamo causa allo Stato' - libellula58 : RT @repubblica: Travolta da un'auto, Silvia muore in bici a 17 anni. L'Assocorridori: 'Facciamo causa allo Stato' -